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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfio Musmarra, giornalista, ha fatto un nome per l'Inter per quanto riguarda la fascia destra.

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"Io ho la sensazione che alla fine tra tutti i nomi che si stanno facendo ce n'è uno sotto traccia che potrebbe tornare ad essere un obiettivo sensibile ed è un vecchio pallino della dirigenza: Ndoye.

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Ha quelle caratteristiche, quella velocità, quel dribbling: io lo vedo poco come quinto perché mi sembra poco allenato alla fase difensiva ma dal centrocampo in su spacca le partite. Non ne parla nessuno da tempo ma dovremmo metterci un asterisco e tenerlo lì".