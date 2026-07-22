La frase ripetuta da tutti lancia un segnale chiaro a squadra e avversarie: i nerazzurri continuano a lavorare in Germania

Alessandro De Felice
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VIDEO FCIN1908 / Inter, squadra a lavoro a Donaueschingen: torello ad alta intensità

SI RIPARTE

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VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

La prima sgambata della stagione. L’Inter è ripartita dal 3-5-2, il modulo di Cristian Chivu.

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Contro i dilettanti dell’Aasen, che militano nella settima divisione tedesca, i nerazzurri hanno ripreso da dove hanno lasciato nell’ultima annata, chiusa con il ‘double’.

Chivu

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