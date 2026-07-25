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Tutto sul Cuti Romero: è lui il prescelto dell'Inter per fare l'upgrade in difesa e anche in questi minuti il club nerazzurro sta spingendo per portare avanti l'operazione.

Come spiega SportMediaset, l'Inter lo vuole prendere: è un affare da circa 40 milioni, a lui intorno ai 5 milioni per tre anni. L'Inter spera di chiuderla nell'arco dei prossimi dieci giorni, al massimo entro la fine della tournée.

In difesa, poi, solo se Pavard dovesse uscire sarebbe rimpiazzato da qualcuno: altrimenti si resterà solo con Romero in entrata.