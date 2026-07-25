Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La trattativa Cristian Romero in casa Inter si fa sempre più calda. Arrivano infatti importanti aggiornamenti dal ritiro dei nerazzurri in Germania dall'inviato di Sky Sport Andrea Paventi.

"Domani Diouf sarà schierato ancora a destra domani in attesa che venga messa quella pedina che regalerà il mercato anche se la priorità rimane assolutamente Romero in difesa.

Io credo che le parti si stiano avvicinando molto e che sia un'operazione che può concludersi nelle prossime settimane o quando l'Inter sarà in Asia: perché il club lo vuole per completare il reparto. Per fare poi un'operazione a centrocampo almeno 3-4 giocatori dovrebbero uscire", le sue parole.