Eppur si muove. Non è ancora arrivato nessun acquisto a rallegrare l'estate dei tifosi dell'Inter. Dopo il lungo addio di Dumfries (si è saputo dell'addio prima del Mondiale, è stato annunciato alla fine del torneo negli States) sono arrivate prima la delusione Palestra e poi lo choc per le visite non passate al Coni da Khalaili.

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Si parla ora di fase di riflessione, da giorni. Ma la nuova stagione è già cominciata con il ritiro dell'Inter tra Appiano e Germania e la prima partita di campionato con il Monza dista solo un mese. Il quotidiano Il Giornale parla però di svolta che sta per arrivare e scrive a proposito del mercato nerazzurro: "Mentre Marotta è in Germania accanto a Chivu, nell'afosa Milano sta imbastendo le grandi manovre nerazzurre".

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"Pronti i rinnovi fino al 2031 per i gioielli Pio Esposito e Yann Bisseck. Ieri intanto summit con gli agenti del Cuti Romero (Tottenham) prima scelta per la difesa. Assalto lanciato per anticipare Barça e Atletico Madrid".

(Fonte: Il Giornale)