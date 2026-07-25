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Oltre al mercato in entrata, l'Inter lavora anche per blindare i suoi gioielli. Prosegue infatti la trattativa per il rinnovo di contratto di Francesco Pio Esposito, come spiega oggi Tuttosport: "Ieri pomeriggio in sede si è visto l’agente di Pio Esposito, Mario Giuffredi. Incontro - non il primo e definito positivo dalle parti - per gettare le basi del rinnovo.

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Attualmente Pio è legato all’Inter fino al 2030 con un ingaggio di circa 1,1 milioni più bonus; la volontà del club è quella di allungare al 2031, alzando lo stipendio attorno a 3 milioni più bonus. Si lavora, perché la richiesta da parte dell’entourage del ragazzo, esploso nell’ultima stagione diventando una sorta di titolare aggiunto sia in nerazzurro che in nazionale, è leggermente superiore.

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Nessun rischio, comunque, di rottura, Pio si vede solo all’Inter e ha già apprezzato il fatto che la società, rispetto ai primi contatti, abbia alzato la proposta da 2,5 a 3 milioni. La prossima settimana toccherà invece a Yann Bisseck, assistito da Giovanni Branchini: le basi di partenza dovrebbero essere simili a quelle di Esposito".