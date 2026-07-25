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Il focus principale del mercato dell’Inter al momento riguarda Cristian Romero. L’argentino, ora in vacanza dopo le fatiche del mondiale, è l’obiettivo numero uno per la difesa e in più in generale per l’estate nerazzurra. Un’opportunità che si è schiusa nelle ultime settimane e alla quale i Campioni d’Italia stanno lavorando molto concretamente, con contatti portati avanti sia con il Tottenham che con l’entourage del giocatore.

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Marotta e Ausilio portano avanti una trattativa che ha ovviamente il benestare dell’allenatore, ma anche il via libera della proprietà: nonostante per dato anagrafico, cartellino e ingaggio non rappresenterebbe un investimento futuribile, sarebbe un tassello in grado di alzare il livello della difesa e per questo meriterebbe un’eccezione.

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L’argentino, su cui si sta ragionando sulla formula del titolo definitivo e a cifre più basse rispetto a quelle circolate finora, permetterebbe per caratteristiche di assecondare ancora di più l’idea di calcio di Chivu, che anche al mondiale lo ha visto all’opera. E garantirebbe la possibilità di inseguire ancora di più un equilibrio tra gioventù ed esperienza che salvaguarda la competitività della squadra. I lavori procederanno anche nel weekend nel tentativo di chiudere eventualmente prima possibile, magari non oltre la prossima settimana, approfittando dell’intenzione reciproca dei due club e del giocatore che vedono tutti di buon grado l’affare.