FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita tutta nuova

calciomercato

Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita tutta nuova

Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita tutta nuova - immagine 1
Anche Sky Sport conferma come Denzel Dumfries sia promesso sposo del Real Madrid: il club nerazzurro aspetta solo che quello spagnolo eserciti la clausola
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Sono ore caldissime per il mercato dell'Inter. Anche Sky Sport conferma come Denzel Dumfries sia promesso sposo del Real Madrid: il club nerazzurro aspetta solo che quello spagnolo eserciti la clausola.

Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita tutta nuova- immagine 2

Prosegue però l'affare Marco Palestra: l'Inter è pronta ad inserire anche una potenziale contropartita tecnica, può essere Matteo Cocchi. L'offerta è di 40 più bonus, l'Atalanta ne chiede 50 più bonus, ma i nerazzurri sono convinti di prenderlo.

Sky – Inter su Mancini: i dettagli! Ed è convinta di prendere Palestra: contropartita tutta nuova- immagine 3

In difesa l'Inter ha bloccato Solet, ma c'è un altro nome e su cui si valuta di inserirsi nel caso in cui il rinnovo di contratto con la Roma non dovesse proseguire: si tratta di Gianluca Mancini, l'Inter c'è su di lui. Mancini tratta da mesi il rinnovo e l'Inter è pronta ad inserirsi: Chivu ha dato l'ok per uno tra Mancini e Solet.

Leggi anche
Palmeri: “Calhanoglu-Fenerbahce? Non è situazione più pericolosa. Le due notizie...
Sportitalia: “In corso dialoghi per clamoroso scambio tra Inter e Juventus”

© RIPRODUZIONE RISERVATA