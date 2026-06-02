Sono ore caldissime per il mercato dell'Inter. Anche Sky Sport conferma come Denzel Dumfries sia promesso sposo del Real Madrid : il club nerazzurro aspetta solo che quello spagnolo eserciti la clausola.

Prosegue però l'affare Marco Palestra: l'Inter è pronta ad inserire anche una potenziale contropartita tecnica, può essere Matteo Cocchi. L'offerta è di 40 più bonus, l'Atalanta ne chiede 50 più bonus, ma i nerazzurri sono convinti di prenderlo.

In difesa l'Inter ha bloccato Solet, ma c'è un altro nome e su cui si valuta di inserirsi nel caso in cui il rinnovo di contratto con la Roma non dovesse proseguire: si tratta di Gianluca Mancini, l'Inter c'è su di lui. Mancini tratta da mesi il rinnovo e l'Inter è pronta ad inserirsi: Chivu ha dato l'ok per uno tra Mancini e Solet.