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La notizia di ieri è l'interesse dell'Al Hilal nei confronti di Alessandro Bastoni. Il difensore è stato nel mirino del Barcellona, ma alla fine i blaugrana hanno spostato il focus verso altri obiettivi. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'agente del giocatore, Tullio Tinti, a proposito del futuro di Bastoni, ha detto: "Ha ancora due anni di contratto, è super tifoso dell'Inter, è innamorato, oggi non sta pensando di andare in un altro club. Poi se ci sono club interessati che accontentano il giocatore e l'Inter, ci si può mettere a parlare. A oggi però tutto questo parlare non è ancora sufficiente per fare una trattativa seria".

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"Passando all’Inter, si registra un interesse dell’Al Hilal di Simone Inzaghi per Alessandro Bastoni, ma non sono ancora arrivate offerte. Per i nerazzurri il difensore è incedibile", è quello che riporta oggi il Corriere della Sera.

(Corriere della Sera)