Marco Astori Redattore 31 gennaio 2026 (modifica il 31 gennaio 2026 | 09:16)

Occhio a sorpresa anche a Denzel Dumfries in queste ultime ore di mercato: l'olandese è attualmente infortunato, ma il Liverpool ha chiesto informazioni all'Inter dopo l'ultimo infortunio di Frimpong. Ecco cosa filtra da Viale della Liberazione secondo il Corriere della Sera: "L’olandese, fermo ai box da oltre tre mesi a causa dell’intervento alla caviglia e prossimo al rientro in campo, è stato oggetto di sondaggio da parte del Liverpool.

Gli agenti confermano che gli inglesi a livello esplorativo hanno chiesto informazioni ma considerando l’indisponibilità attuale dell’esterno risulta complicato immaginare un’offerta prima della chiusura degli affari. A tal proposito è bene ricordare che Dumfries, che ha appena cambiato agente passando da Jorge Mendes ad Ali Barat, ha una clausola da 25 milioni esercitabile nel mese di luglio.

L’addio in estate sarà scontato, ecco perché l’Inter ha avviato per giugno i colloqui con il Genoa per Norton-Cuffy. Nell’immediato Marotta e Ausilio sarebbero spiazzati dalla partenza di Dumfries e perciò non chiederebbero meno di 30 milioni".