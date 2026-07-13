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fcinter1908 calciomercato mercato inter CorSera – Inter, Khalaili in bilico: Ausilio si cautela con Doué o col più economico…
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CorSera – Inter, Khalaili in bilico: Ausilio si cautela con Doué o col più economico…
L’affare è in bilico: un investimento da 25 milioni più bonus non prevede ombre: ecco perché l'Inter studia alternative
Comincia ufficialmente oggi la stagione dell'Inter: fissato per le 10 il ritrovo ad Appiano Gentile per i vari test fisici post-vacanze.
Come spiega il Corriere della Sera, "Ivan Provedel, destinato a contendere il posto a Martinez, sarà il volto nuovo. Contestualmente, a Milano Anan Khalaili si sottoporrà a un ciclo di esami e consulti con specialisti dopo che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha chiesto un supplemento di accertamenti.
L’affare è in bilico: un investimento da 25 milioni più bonus non prevede ombre. Ecco perché Piero Ausilio studia per precauzione anche i profili di Guéla Doué dello Strasburgo e il più economico Rafik Belghali del Verona".
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