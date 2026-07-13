L’affare è in bilico: un investimento da 25 milioni più bonus non prevede ombre: ecco perché l'Inter studia alternative

Come spiega il Corriere della Sera, "Ivan Provedel, destinato a contendere il posto a Martinez, sarà il volto nuovo. Contestualmente, a Milano Anan Khalaili si sottoporrà a un ciclo di esami e consulti con specialisti dopo che l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni ha chiesto un supplemento di accertamenti.