È il primo giorno di lavoro della squadra nerazzurra ad Appiano in vista della nuova stagione: volti nuovi e meno nuovi. E volti di passaggio

Eva A. Provenzano Caporedattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 09:32)

Primo giorno di ritiro per l'Inter che non avrà a disposizione solo gli uomini che sono stati o sono ancora impegnati al Mondiale. Occhi puntati quindi sul gruppo di italiani (da Bastoni a Barella, passando per Dimarco, non ci sono più Acerbi e Darmian) che guideranno la truppa e daranno il benvenuto a Provedel, neo portiere nerazzurro e unico acquisto della stagione per ora.

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Ci saranno anche Massolin e Stankovictra 'i nuovi' arrivati. Il primo arruolato mesi fa, il secondo al rientro da tutta una vita in nerazzurro dopo l'anno in prestito al Brugge e dopo la decisione dell'Inter di riacquistarlo dopo solo un anno dalla partenza.

"Entrambi i due centrocampisti verranno valutati in ritiro, ma l’ormai ex Modena dovrebbe essere piazzato sul mercato, mentre il figlio di Deki gode già della totale fiducia di Chivu, che intende misurare la crescita del talento di casa durante l’anno. Ritagliarsi uno spazio stabile nelle rotazioni del centrocampo sarà la sfida del 20enne serbo, mentre per altri compagni il cielo di Appiano è molto più fosco", scrive La Gazzetta dello Sport dei due giocatori e si riferisce anche a chi invece andrà sul mercato.

Come Pavard che ha svolto le visite mediche al Coni venerdì dopo il rientro dall'anno in prestito al Marsiglia o Asllani, che era con lui a via Piranesi, ed è in certa di sistemazione, ormai fuori dal progetto nerazzurro. Il francese invece, che era stato apprezzatissimo al suo primo anno all'Inter, è di passaggio e attende una chiamata dal campionato tuco. Anche Frattesi ha le valigie in mano, ma anche se si aspettava di essere ceduto prima dell'inizio del mercato al momento non ha trovato una destinazione definitiva.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)