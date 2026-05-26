L'esterno tornerà però all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate

Sarà un vero e proprio tormentone estivo quello che coinvolgerà Marco Palestra , il prescelto dall'Inter come rinforzo per presente e futuro sul mercato.

L'esterno tornerà però all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate: anche perché a Bergamo l'intenzione è quella di trattenerlo.