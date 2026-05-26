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Inter, da Bergamo: “Palestra? I Percassi vogliono convincerlo a rimanere: ecco come”

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L'esterno tornerà però all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Sarà un vero e proprio tormentone estivo quello che coinvolgerà Marco Palestra, il prescelto dall'Inter come rinforzo per presente e futuro sul mercato.

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L'esterno tornerà però all'Atalanta dopo il prestito al Cagliari e le trattative con la Dea sono sempre complicate: anche perché a Bergamo l'intenzione è quella di trattenerlo.

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"I Percassi vogliono convincerlo a rimanere, con progetti, garanzie, ma anche una buona liquidità", scrive oggi il Corriere di Bergamo.

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