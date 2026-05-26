L'arrivo di Mourinho al Real inizia a muovere il mercato e uno degli obiettivi delle merengues per la rinnovazione è in casa dell'Inter

Andrea Della Sala Redattore 26 maggio 2026 (modifica il 26 maggio 2026 | 10:16)

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L'arrivo di José Mourinho al Real Madrid inizia a muovere il mercato e uno degli obiettivi delle merengues per la rinnovazione dello Special One è in casa dell'Inter.

Come scrive Ok Diario, seguendo quanto rivelato da Eduardo Inda al Chiringuito, "Il tecnico portoghese, che ha già avuto alcuni colloqui di pianificazione con la Direzione Calcio del club , ha priorità ben precise sia per quanto riguarda i ruoli che per i giocatori che dovrebbero ricoprirli. La lista definitiva degli acquisti deve ancora essere concordata con la società, ma c'è un nome su cui tutti sono d'accordo: Alessandro Bastoni , come già riportato da Eduardo Inda. "È il prescelto di Mourinho", ha affermato.

Mourinho e il club concordano sulla necessità di ingaggiare un difensore centrale di livello mondiale "a qualsiasi costo ". La scelta del tecnico portoghese ricade su Alessandro Bastoni, difensore centrale della nazionale italiana che milita nell'Inter . Il giocatore, che desidera lasciare l'Italia quest'estate e il cui club ne è a conoscenza, ha già parlato con Mourinho per capire come si inserirebbe nel nuovo Real Madrid, e Bastoni si è detto convinto ed entusiasta dopo la conversazione.

Al Real Madrid piace Bastoni, a Mourinho piace Bastoni, e a Bastoni piacciono Mourinho e il Real Madrid, ma il problema è l'Inter. I nerazzurri non sono disposti a cedere uno dei migliori difensori centrali al mondo a un prezzo stracciato, a prescindere da quanto il giocatore desideri lasciare l'Italia. Il prezzo richiesto dall'Inter è di 75 milioni di euro, una cifra che solo una mezza dozzina di club europei possono permettersi.

Bastoni era anche la prima scelta di Deco per rinforzare la difesa del Barcellona, ​​ma il club catalano si è ritirato dalla trattativa dopo aver appreso il prezzo richiesto dall'Inter. Il Real Madrid sa che se vuole ingaggiare un difensore centrale di livello mondiale, dovrà pagare il prezzo richiesto, ma è fiducioso di poter acquistare Bastoni per una cifra inferiore a quella dell'Inter.

José Mourinho intende finalizzare l'acquisto di Bastoni prima dell'inizio della preparazione precampionato, in modo che il difensore possa allenarsi con i compagni fin dal primo giorno. Per raggiungere questo obiettivo, il club avrebbe un mese di tempo, una volta concluse le elezioni , per finalizzare il trasferimento del centrale italiano dall'Inter .