Prosegue la ricerca dell'Inter dell'esterno destro: il club nerazzurro aveva però scelto Marco Palestra ad inizio mercato come rinforzo prioritario
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Prosegue la ricerca dell'Inter dell'esterno destro: il club nerazzurro aveva però scelto Marco Palestra ad inizio mercato come rinforzo prioritario, poi tutti sappiamo com'è andata.
Come scrive il Corriere dello Sport, "il grande colpo dell’estate doveva essere Marco Palestra, che avrebbe significato tante cose: tornare a piazzare un colpo da cinquanta milioni, investire ancora su un italiano, sistemare la fascia per dieci anni. Qui i desideri dell’Inter si sono scontrati con due variabili non trascurabili.
La prima: i tempi della proprietà, cioè il fondo Oaktree, che mal si conciliano con le esigenze di un mercato nel quale bisogna essere anche agili se non spregiudicati. La seconda: la concorrenza spietata, quasi sleale, della solita Premier, che paga tutti di più e senza stare a tirare sul prezzo.
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