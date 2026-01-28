Per un Ivan Perisic che può arrivare, c'è un Luis Henrique che non è assolutamente sicuro di una sua permanenza all'Inter

Marco Astori Redattore 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 09:46)

Per un Ivan Perisic che può arrivare, c'è un Luis Henrique che non è assolutamente sicuro di una sua permanenza all'Inter. Ecco il punto sul futuro del brasiliano secondo il Corriere dello Sport: "In attesa del ritorno di Dumfries – entro la fine di questa settimana, al massimo all’inizio della prossima – permane un pizzico di incertezza sul futuro di Luis Henrique.

L’idea di base è quella di insistere su di lui. D’altra parte, però, se effettivamente Perisic dovesse tornare, non è da escludere l’eventualità di una sua partenza già a gennaio.

Più che il Besiktas, il vero interlocutore per il brasiliano è il Bournemouth, disposto ad acquistarlo a titolo definitivo. Davanti ad un’offerta irrinunciabile e con un Perisic in più, difficilmente l’Inter tratterrà l’ex Marsiglia".