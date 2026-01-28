Sicuramente sarà necessario pagare un indennizzo: da capire di quale entità, tenuto conto che si tratta di un quasi 37enne con un contratto in scadenza nel 2027

Oggi arriverà il verdetto e capiremo se sarà realizzabile o meno un ritorno di Ivan Perisic all'Inter. Come conferma il Corriere dello Sport, tutto dipenderà dall'esito della sfida di stasera in Champions League del Psv Eindhoven, club detentore del cartellino del croato: "Questa sera, attorno alle 23, l’Inter non conoscerà soltanto la sua posizione finale nel girone di Champions, ma anche se ci saranno i margini per tentare l’assalto a Perisic.