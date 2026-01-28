FC Inter 1908
Se Psv esce, Inter ufficialmente su Perisic: “Ivan ha già detto al suo club che…”

Sicuramente sarà necessario pagare un indennizzo: da capire di quale entità, tenuto conto che si tratta di un quasi 37enne con un contratto in scadenza nel 2027
Oggi arriverà il verdetto e capiremo se sarà realizzabile o meno un ritorno di Ivan Perisic all'Inter. Come conferma il Corriere dello Sport, tutto dipenderà dall'esito della sfida di stasera in Champions League del Psv Eindhoven, club detentore del cartellino del croato: "Questa sera, attorno alle 23, l’Inter non conoscerà soltanto la sua posizione finale nel girone di Champions, ma anche se ci saranno i margini per tentare l’assalto a Perisic.

Tutto dipende dalla qualificazione, o meno, del Psv Eindhoven ai playoff. Il club olandese è in bilico e, per l’ultima giornata, lo attende il Bayern. Qualora l’avventura europea proseguisse, la porta di uscita per Perisic rimarrebbe sbarrata e l'Inter si ritroverebbe costretta a individuare un profilo alternativo in pochi giorni.

Altrimenti, ecco che da viale Liberazione partirebbe la richiesta ufficiale per il giocatore croato. Che, da parte sua, ha già provveduto a informare il Psv di voler tornare in nerazzurro. Sicuramente sarà necessario pagare un indennizzo: da capire di quale entità, tenuto conto che si tratta di un quasi 37enne con un contratto in scadenza nel 2027".

