Arrivano conferme sulla notizia data in esclusiva qualche ora fa da FcInter1908 : l'Inter è su Franck Kessie a zero per l'estate. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano e Matteo Moretto in merito: "La Juve ha incontrato l'agente di Kessie la settimana scorsa, c'è stato quest'incontro: ma c'è di più.

Lui può liberarsi a zero, c'è sul tavolo la proposta dell'Al-Ahli che lui non ha accettato, quindi occhio a possibili altri sviluppi. L'agente sta facendo il proprio lavoro e sta cercando di capire se ci sono condizioni ottimali per tornare in Europa e in Italia: come c'è stato quest'incontro con la Juve, è previsto anche post-mercato un contatto diretto con l'Inter.