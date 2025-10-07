Arrivano conferme anche dal Corriere dello Sport: l'Inter ha già deciso di procedere con l'acquisto definitivo di Manuel Akanji a fine stagione. Indipendentemente che scatti o meno l'obbligo di riscatto presente nel suo contratto.
Il Corriere dello Sport spiega: "Tutto lascia pensare che sarà lui il primo titolo definitivo che si chiuderà nella prossima stagione"
Ecco cosa risulta al quotidiano: "L'intenzione dopo il prestito di quest’anno, complici le risposte che arrivano dagli allenamenti e dalle partite, è di acquistarlo definitivamente a fine stagione. Basterà attivare il diritto di riscatto da 15 milioni, che diventerebbe obbligatorio in caso di scudetto con Akanji in campo per almeno il 50% delle gare.
La novità però è che in viale della Liberazione pensano concretamente di farlo anche se quelle condizioni non dovessero verificarsi. A oggi tutto lascia pensare che sarà lui il primo titolo definitivo che si chiuderà nella prossima stagione".
