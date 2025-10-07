FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsport: “Tutto lascia pensare che questo sarà il primo acquisto Inter la prossima estate”

calciomercato

Corsport: “Tutto lascia pensare che questo sarà il primo acquisto Inter la prossima estate”

Corsport: “Tutto lascia pensare che questo sarà il primo acquisto Inter la prossima estate” - immagine 1
Il Corriere dello Sport spiega: "Tutto lascia pensare che sarà lui il primo titolo definitivo che si chiuderà nella prossima stagione"
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano conferme anche dal Corriere dello Sport: l'Inter ha già deciso di procedere con l'acquisto definitivo di Manuel Akanji a fine stagione. Indipendentemente che scatti o meno l'obbligo di riscatto presente nel suo contratto.

Corsport: “Tutto lascia pensare che questo sarà il primo acquisto Inter la prossima estate”- immagine 2
Getty

Ecco cosa risulta al quotidiano: "L'intenzione dopo il prestito di quest’anno, complici le risposte che arrivano dagli allenamenti e dalle partite, è di acquistarlo definitivamente a fine stagione. Basterà attivare il diritto di riscatto da 15 milioni, che diventerebbe obbligatorio in caso di scudetto con Akanji in campo per almeno il 50% delle gare.

Inter Chivu
Getty

La novità però è che in viale della Liberazione pensano concretamente di farlo anche se quelle condizioni non dovessero verificarsi. A oggi tutto lascia pensare che sarà lui il primo titolo definitivo che si chiuderà nella prossima stagione".

Leggi anche
Acerbi e De Vrij via? Inter pronta: “Nel database ci sono questi 2 e un vecchio pallino”
Akanji, l’Inter ha preso una decisione: “Ausilio ha chiamato l’agente e gli ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA