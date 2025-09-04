Tenuto conto, appunto, degli arrivi di Akanji e di Diouf, la sensazione è che la potenziale aggiunta possa essere il famoso “dribblatore”

Marco Astori Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 08:32)

Dopo il mercato estivo, all'Inter manca ancora quel profilo lì in attacco, quello in grado di creare scompiglio nelle difese avversarie e di saltare sistematicamente l'uomo. Tipo di calciatore che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe però arrivare nel mercato di gennaio: "Tenuto conto, appunto, degli arrivi di Akanji, che può giocare in tutti i ruoli della difesa a 3, e di Diouf, la sensazione è che la potenziale aggiunta possa essere il famoso “dribblatore”.

Dato per scontato che non ci sarà un ritorno di fiamma per Lookman, le attenzioni nerazzurre, inevitabilmente, si sposteranno su altri obiettivi. “The Athletic” ha rivelato che l’Inter avrebbe fatto un tentativo importante – offerta addirittura di 46 milioni – per Ndiaye, esterno fantasista 25enne dell’Everton, venendo però respinta.

Fermo restando che la cifra è oltre i paletti fissati da Oaktree. E dunque una proposta del genere avrebbe dovuto essere autorizzata, come era accaduto per Lookman. Da capire, allora, se a gennaio possa scattare l’affondo per Malick Fofana, talento 20enne del Lione, su cui, in viale Liberazione, esistono già relazioni importanti. Nemmeno lui, però, sarà così a buon mercato".