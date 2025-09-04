Il club nerazzurro avrebbe potuto mettere a segno anche un altro colpo, con l'idea di portare a casa, oltre ad Akanji, anche un altro difensore di prospettiva

Marco Astori Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 09:02)

Non era totalmente finito il budget a disposizione dell'Inter nella finestra di mercato estiva: il club nerazzurro avrebbe potuto mettere a segno anche un altro colpo, con l'idea di portare a casa, oltre ad Akanji, anche un altro difensore di prospettiva. Lo racconta oggi Tuttosport: "L’Inter, una volta ceduto Zalewski all’Atalanta per 17 milioni e acquistato Diouf dal Lens per 20 (più 5 di bonus), aveva ancora margine per intervenire.

Erano previste due uscite minori - quella di Taremi concretizzatasi con l’Olympiacos (2.5 milioni) e quella saltata di Palacios (al Santos in prestito con diritto di riscatto intorno ai 10) - che non avrebbero comunque cambiato il tesoretto per un ultimo colpo. L’idea era quella di trovare un difensore, sulla falsariga degli altri acquisti fatti, quindi fra i 20 e i 23 anni, investendo circa 20 milioni.

Ovvero quanto rimasto in cassa dopo aver speso già, euro più euro meno, 80 milioni (bonus esclusi) e incassato poco più di 42 (Oaktree aveva dato un budget superiore per le entrate, figlio dei 132 milioni ricevuti dalla Uefa per il percorso in Champions nell’ultima stagione). I profili valutati, però, o costavano troppo (Jacquet del Rennes, 50 milioni) o non sono stati ritenuti sufficientemente pronti per il palcoscenico di San Siro (il turco Akcicek del Fenerbahce, prelevato ieri dall'Al-Hilal di Inzaghi per 22 milioni)".