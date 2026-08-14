L'Inter è tra le squadre più attive sul mercato in questo momento: ha chiuso l'operazione Djed Spence ed è pronta a tornare all'affondo per Curtis Jones

Marco Astori
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GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

L'Inter è tra le squadre più attive sul mercato in questo momento: ha chiuso l'operazione Djed Spence ed è pronta a tornare all'affondo per Curtis Jones. E i tifosi sui social hanno chiesto a Maurizio Pistocchi un parere su questi due calciatori inglesi. Così il giornalista sul suo profilo X CONTINUA A LEGGERE

Pistocchi contro Moggi

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