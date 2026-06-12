Il club guidato da Enzo Maresca è pronto ad affondare per il giocatore

Gianni Pampinella Redattore 12 giugno 2026 (modifica il 12 giugno 2026 | 14:41)

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Da tempo l'Inter ha messo in cima alla lista Marco Palestra. L'esterno dell'Atalanta è stato individuato come perfetto sostituto di Dumfries, anche se con caratteristiche diverse. Caratteristiche che cerca Cristian Chivu per la sua nuova Inter. Dopo una prima offerta rifiutata, in Viale della Liberazione studiano un rilancio, ma devono fare i conti con il Manchester City. Secondo quanto riporta Tutto Atalanta, il club inglese sta concretamente vagliando un'offensiva seria per il giocatore. "I Citizens sarebbero pronti a recapitare a Zingonia una proposta strutturata e convincente, costruita per soddisfare sia le richieste dell'Atalanta sul cartellino sia le aspettative personali del giocatore".

"L'Atalanta non ha alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello al ribasso. 50 milioni di euro è la cifra minima accettata da Bergamo. Con il City pronto ad affondare, quella soglia potrebbe presto essere raggiunta — e superata. Il quadro si complica, però, quando si entra nella testa del giocatore. Ad oggi, Marco Palestra preferirebbe restare in Serie A e in Italia: la destinazione che ha nel cuore è l'Inter. Il no al Newcastle era già stato un segnale eloquente: il ragazzo vuole giocare in Italia, almeno in questa fase della sua carriera. Il problema dell'Inter è quello delle cifre. I nerazzurri non riescono ad arrivare ai 50 milioni richiesti dalla Dea, e il tentativo di ammorbidire la trattativa inserendo come parziale contropartita il giovane Cocchi non ha convinto fino in fondo la dirigenza bergamasca".

"La formula, da sola, non basta: e l'Atalanta lo ha fatto capire con sufficiente chiarezza. L'asta è aperta, la posta è altissima e la settimana che viene potrebbe essere quella decisiva. L'Atalanta aspetta: 50 milioni, non uno di meno. Il City è pronto. L'Inter spera che Palestra faccia la differenza anche nelle proprie trattative. Ma nel calcio, quando si chiama Manchester City, i programmi tendono a cambiare".

(Tuttoatalanta.com)