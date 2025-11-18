L'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Brooke Norton-Cuffy, talento classe 2004 che si sta mettendo in luce nel Genoa. E arrivano conferme

Viste le difficoltà di imporsi di Luis Henrique lì sulla fascia destra, l'Inter sta vagliando il mercato per cercare profili, sempre futuribili, da poter aggiungere alla rosa come vice di Denzel Dumfries. E l'ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Brooke Norton-Cuffy, talento classe 2004 che si sta mettendo in luce nel Genoa. E arrivano conferme in merito anche da Repubblica: "Prima ancora di quantificare gli arrivi, il club rossoblù dovrà stare attento ad alcuni dei suoi gioielli.

Da Roma e Milano è già partita la campagna di assalto a Frendrup e Norton-Cuffy, i due giocatori finiti al centro dell'interesse tra le altre di Roma e Inter. Rispetto a questa estate e soprattutto all'estate del 2024 però il bilancio del Grifone, da poco approvato, non obbliga il club a vendere a tutti i costi e questa potrebbe essere un'arma importante da utilizzare.

L'estate scorsa ad esempio per Frendrup fu rifiutata un'offerta dalla Spagna di 15 milioni di euro e appare difficile che, proprio ora che il danese sta tornando ai suoi livelli, possa essere accettata una cifra simile o che comunque si possa prevedere un suo addio a gennaio. Perché una condizione ineluttabile per la sopravvivenza e per proseguire il risanamento della società è proprio il mantenimento della serie A. Piuttosto potrebbe essere accettata una cessione, incassando subito, ma con una formula che preveda fino a giugno la conferma del giocatore.