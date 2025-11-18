L'Inter guarda con estrema attenzione le prestazione dei giocatori ancora sotto controllo. Tra questi c'è sicuramente Aleksander Stankovic

Andrea Della Sala Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 10:02)

L'Inter guarda con estrema attenzione le prestazione dei giocatori ancora sotto controllo. Tra questi c'è sicuramente Aleksander Stankovic, centrocampista di proprietà del Bruges, ma di cui il club nerazzurro ha la recompra.

"La famiglia Stankovic è garanzia di serietà e puro interismo: il sentimento di appartenenza non è stato annacquato nemmeno quando il figlio minore di papà Dejan è stato gentilmente accompagnato alla porta di Appiano. I dirigenti sapevano che Aleksandar avesse talento, ma forse non immaginavano una ascensione così rapida verso le vette del calcio europeo. Da quando il centrocampista 20enne è finito al Bruges, ha infilato una serie sorprendente di prestazioni di qualità ed è cresciuto in ogni sfumatura del gioco in mezzo. L’ultimo gradino è arrivato con la maglia sacra della nazionale. Il serbo, che avrebbe pure potuto giocare con l’azzurro italiano, ha segnato la prima rete alla quarta presenza contro la Lettonia", scrive La Gazzetta dello Sport.

"L’accordo di qualche mese fa dell’Inter con l’attuale club belga di Stankovic lascia aperta una porta perché la famosa “recompra”, oggetto di lunga discussione tra le due società, è stata inserita prima del gong. Nel dettaglio, Aleksandar è diventato di proprietà del Bruges per dieci milioni, ma l’Inter ha mantenuto un controllo indiretto per due anni. Nell’estate 2026 la cifra per un possibile riacquisto sarà di 23 milioni e nel 2027 di 25 ma, con questo livello di prestazioni, il gioiellino rischia di valere molto di più. Al momento, il suo boom è guardato con enorme interesse ai piani alti di Viale della Liberazione e il rientro all’Inter non è per niente escluso.

La questione, già ora sul tavolo, verrà approfondita a tempo debito, in base alle future esigenze nel reparto. Di certo, Andy Diouf, preso per 25 milioni, è lontano ancora dal dimostrare ciò che ci si poteva attendere. Il francese potrà lasciare Milano soltanto d’estate, non a gennaio, visto che ha già vestito la maglia del Lens. Al posto suo, i tifosi avrebbero preferito tenersi il figlio di Deki: in quel caso, però, non avrebbe certo avuto lo stesso spazio per crescere", sottolinea Gazzetta.