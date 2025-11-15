Gazzetta – Luis Henrique non soddisfa. Il mirino dell’Inter sul Genoa

Stando a quanto riporta il quotidiano sportivo la società nerazzurra sarebbe interessata a Norton-Cuffy con il brasiliano che potrebbe lasciare momentaneamente Milano

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 novembre 2025 (modifica il 15 novembre 2025 | 19:08)

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Brooke Norton-Cuffy. Lo scrive La Gazzetta dello Sport spiegando che l'affare coinvolge in maniera indiretta Luis Henrique, il calciatore che è arrivato in estate per dare una mano a destra a Dumfries ma non è riuscito a soddisfare le aspettative "nonostante venga (giustamente) difeso a spada tratta sia dalla società che da Cristian Chivu", si legge sulla rosea.

"Dall'ex Marsiglia ci si aspettava estro, duttilità, rapidità. Dribbling. Assist e gol. Si è visto poco di tutto. E allora non è escluso che le strade, sua e dell'Inter, possano separarsi per ritrovarsi un domani". Quindi un possibile arrivederci che perl porterebbe all'arrivo di un sostituto e per questo sarebbe spuntato il nome del calciatore classe 2004 del Genoa.

Lo segue anche il Napoli per dare un'alternativa a Di Lorenzo e si dice che il Genoa abbia detto no a 10 mln di offerta fatta dal club partenopeo, ma "il fattore Luis Henrique" potrebbe fare la differenza.

"L'apporto fornito fin qui dall'ex Marsiglia non è stato all'altezza di quello del titolare Dumfries, e per evitare una minusvalenza (approdato a Milano per 23 milioni più bonus) il brasiliano potrebbe andare a rigenerarsi altrove. A quel punto, slot libero per Norton-Cuffy", si legge nell'articolo de La Gazzetta.

Gli affari tra Genoa e Inter non sono una novità e potrebbero ripetersi a breve con l'Inter che quindi avrebbe messo gli occhi sull'esterno, ma che è interessata anche a Morten Frendrup.