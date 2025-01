A complicare (neanche poco) il trasferimento è però l’elevata richiesta nerazzurra, che, avendolo pagato 34,5 milioni, fa sapere urbi et orbi di volere 45 milioni per dare il via libera alla cessione. Il suo agente, Beppe Riso, sta cercando una strada per accontentarlo, anche in virtù del fatto che già la scorsa estate il malcontento era stato difficile da tenere a bada.