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Continua la ricerca della Roma del nuovo esterno di centrocampo, con Luis Henrique dell'Inter che rimane un nome da tenere assolutamente in considerazione.

Getty Images

Secondo quanto riporta Repubblica, "l'inizio del campionato è vicino e le frizioni sull'affare Mora, a catena, stanno frenando le trattative per la fascia sinistra, dove il tecnico cerca un vice Wesley.

I nomi restano gli stessi: Udogie (Tottenham), Cacciamani (Torino) e Luis Henrique (Inter). Non è un mistero che il tecnico preferisca il primo, ma in questo momento la trattativa più avanzata è quella con i nerazzurri".