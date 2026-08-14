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Arriva l'ennesima smentita: non c'è nulla tra il Barcellona e Lautaro Martinez. A confermarlo è di nuovo Fabrizio Romano, che spiega la situazione sul suo canale YouTube.

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"Il Barcellona continua a pensare a Julian Alvarez, ma può aspettare fino a fine settimana: se nel corso della prossima non si farà, il club comincerà a considerare piani B per l'attacco, perché dovrà trovare un nuovo attaccante.

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Da quanto mi risulta Deco ci sta lavorando: non è Mikautadze e non è Lautaro Martinez, anzi per lui non ci sono nemmeno stati contatti".