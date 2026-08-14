Continua la ricerca della Roma del nuovo esterno di centrocampo, con Luis Henrique dell'Inter che rimane un nome da tenere assolutamente in considerazione

Marco Astori
WhatsApp Image 2026-08-12 at 11.31.42

GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Continua la ricerca della Roma del nuovo esterno di centrocampo, con Luis Henrique dell'Inter che rimane un nome da tenere assolutamente in considerazione.

luis henrique (2)
Getty Images

Secondo quanto riporta Repubblica, "l'inizio del campionato è vicino e le frizioni sull'affare Mora, a catena, stanno frenando le trattative per la fascia sinistra, dove il tecnico cerca un vice Wesley.

Luis Henrique in esclusiva a Fcinter1908

I nomi restano gli stessi: Udogie (Tottenham), Cacciamani (Torino) e Luis Henrique (Inter). Non è un mistero che il tecnico preferisca il primo, ma in questo momento la trattativa più avanzata è quella con i nerazzurri".

Inter Roma Gasperini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti