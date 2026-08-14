Continua la ricerca della Roma del nuovo esterno di centrocampo, con Luis Henrique dell'Inter che rimane un nome da tenere assolutamente in considerazione
GUARRO e PACE Ep14: Spence, Jones, Luis Henrique, Fofana, Frattesi: esplode il mercato Inter!
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Continua la ricerca della Roma del nuovo esterno di centrocampo, con Luis Henrique dell'Inter che rimane un nome da tenere assolutamente in considerazione.
Secondo quanto riporta Repubblica, "l'inizio del campionato è vicino e le frizioni sull'affare Mora, a catena, stanno frenando le trattative per la fascia sinistra, dove il tecnico cerca un vice Wesley.
I nomi restano gli stessi: Udogie (Tottenham), Cacciamani (Torino) e Luis Henrique (Inter). Non è un mistero che il tecnico preferisca il primo, ma in questo momento la trattativa più avanzata è quella con i nerazzurri".
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