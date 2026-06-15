I nerazzurri hanno messo da tempo gli occhi su Palestra, ma le richieste dell'Atalanta stanno facendo spostare il tiro su altri giocatori

Andrea Della Sala Redattore 15 giugno 2026 (modifica il 15 giugno 2026 | 09:32)

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

La priorità in casa Inter è trovare un esterno che possa prendere il posto di Dumfries, passato al Real. I nerazzurri hanno messo da tempo gli occhi su Palestra, ma le richieste dell'Atalanta stanno facendo spostare il tiro su altri giocatori.

"L’Atalanta nel frattempo tiene il punto su Marco Palestra, che è esposto in vetrina con un prezzo da 50 milioni più bonus. Valutazione troppo alta secondo i vertici di Viale della Liberazione. Difficile dare torto all’Inter, che in ogni modo si era spinta fino a 40 milioni più 5 di bonus, offerta parecchio convincente per un ragazzo di 21 anni con 46 presenze in serie A e di fatto solo un massimo campionato nelle gambe. Palestra è sicuramente la prima scelta di Chivu dopo la partenza di Dumfries, detto questo Ausilio e Marotta hanno già altri profili sulle rispettive scrivanie. Segnalato il 23enne francese Malo Gusto, ma per il momento il Chelsea non lo ha messo sul mercato. Così come il Bologna sembra aver blindato Jonathan Rowe, altro profilo che piace molto in Pinetina. Occhio sempre ad Andrea Cambiaso della Juve", specifica il Corriere della Sera.

"In uscita c’è Frattesi, che fra l’altro potrebbe piacere proprio alla Juve, mentre non risultano ancora offerte ufficiali da parte del Nottingham Forest. Marotta attende, e non accetterà un piatto inferiore ai 30 milioni. D’altronde, il tesoretto servirebbe ad alimentare altre operazioni, come per esempio quella di Curtis Jones, 25enne centrocampista del Liverpool nel mirino di Ausilio già dalla scorsa sessione di mercato. A rinforzare il tesoretto potrebbe contribuire Aleksandar Stankovic. Va infatti detto che nei piani nerazzurri c’è pure un attaccante «diverso», in grado di alzare il tasso tecnico negli ultimi 20-30 metri, portato all’uno contro uno", aggiunge il quotidiano.