Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, è tornato così sulla telenovela Ademola Lookman-Inter, conclusasi poi con un nulla di fatto: "Il gioco ad incastri lo ha inaugurato l’Inter, che ha sorpreso tutti non ottemperando a quella che pareva la sua esigenza più conclamata, ovvero la ricerca di un professionista del dribbling e della superiorità numerica.