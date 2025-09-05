FC Inter 1908
Sportitalia: “Lookman, Inter spinta fino a 45 mln ma non ha mai dato la sensazione di voler…”

Gianluigi Longari, esperto di mercato, è tornato così sulla telenovela Ademola Lookman-Inter, conclusasi poi con un nulla di fatto
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Gianluigi Longari, esperto di mercato, è tornato così sulla telenovela Ademola Lookman-Inter, conclusasi poi con un nulla di fatto: "Il gioco ad incastri lo ha inaugurato l’Inter, che ha sorpreso tutti non ottemperando a quella che pareva la sua esigenza più conclamata, ovvero la ricerca di un professionista del dribbling e della superiorità numerica.

Il profilo di Ademola Lookman pareva essere quello ideale, a maggio ragione nel momento in cui furono gli agenti dell’atalantino a bussare alle porte di tutti i top club d’Europa, Inter compresa, promettendo che con una proposta da 40 milioni di euro sarebbero stati in grado di liberarlo.

Rifiutata la prima offerta, i milanesi si sono spinti poco oltre, raggiungendo i 45 bonus compresi, ma senza mai dare la sensazione di voler arrivare a dama evitando così un esborso fuori dai parametri per un calciatore di 28 anni. Ciò che ne è seguito sono stati sondaggi poco approfonditi con profili paragonabili per caratteristiche al nigeriano, su tutti Nkunku, e la decisa virata verso Andy Diouf: un calciatore totalmente diverso.

