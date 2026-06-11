Giornata di incontri ieri in sede Inter: il più importante ha riguardato Tullio Tinti, agente principalmente di Alessandro Bastoni

Marco Astori Redattore 11 giugno 2026 (modifica il 11 giugno 2026 | 10:02)

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Giornata di incontri ieri in sede Inter: il più importante ha riguardato Tullio Tinti, agente principalmente di Alessandro Bastoni, che rimarrà in nerazzurro. Ecco i dettagli da Tuttosport: "Al centrale contestato fra febbraio e marzo per i casi "Kalulu&Bosnia" potrebbe presto essere proposto un rinnovo di contratto, visto che l'attuale intesa è in scadenza nel 2028, con un possibile ritocco all'ingaggio oggi di 5.5 milioni ai livelli di Barella e Calhanoglu (6.5 entrambi). Di questo hanno parlato ieri i dirigenti nerazzurri e l'agente di Bastoni, Tullio Tinti.

Tinti - che cura gli interessi anche di Darmian («potrebbe restare in Serie A», sulle sue tracce Torino, Monza, Sassuolo e Venezia; o smettere e rimanere all'Inter con un nuovo ruolo) - sono stati toccati anche gli argomenti Matteo Ruggeri che potrebbe lasciare l'Atletico Madrid (potrebbe essere un'alternativa in caso di partenza di Carlos Augusto) e Luca Reggiani, 18enne promettente centrale del Borussia Dortmund, fresco d'esordio - non fortunato - con la nazionale azzurra.

Sondaggi, come quello fatto martedì con l'Udinese per Atta, possibile piano B a centrocampo se non dovesse arrivare Jones. Con i friulani però si sta stringendo per Solet: l'Inter ha offerto 17 milioni più bonus, l'Udinese parte da 25, a 20 più bonus arriverà la fumata bianca per il francese che ha già detto sì. Ieri in sede si è visto anche Gianni Rava, agente di Provedel. L'accordo fra Inter e portiere, che partirà come vice di Pepo Martinez, c'è già - biennale da 1.5 più opzione -, manca ovviamente il sì di Lotito: i nerazzurri vorrebbero spendere non più di 3 milioni, la Lazio ne chiede 5. Difficile che non si trovi la quadra".