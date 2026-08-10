Lautaro Martinez è un profilo molto apprezzato da Hansi Flick e anche da Deco se dovesse saltare l'opzione Alvarez per il Barcellona: lo riportano in Spagna

Matteo Pifferi
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Il Barcellona è alla ricerca di un centravanti dopo l'addio a parametro zero di Robert Lewandowski e Julian Alvarez è il primo nome sulla lista della dirigenza catalana. Ma dalla Spagna fanno anche il nome di Lautaro Martinez.

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Julian Alvarez è il preferito del Barcellona ma l'attaccante ex Manchester City è tornato ad allenarsi con l'Atletico Madrid che non sembra propenso a trattare col Barça per il suo bomber, nonostante la volontà del calciatore sia quella di trasferirsi in Catalogna.

Lautaro
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"Ma a Barcellona stanno anche iniziando a considerare che, se il 'caso Julián' rimarrà in sospeso la prossima settimana, dovranno attivare il piano B perché Flick vuole un attaccante. E lì, secondo quanto appreso da ElDesmarque, il nome di Lautaro Martínez, giocatore dell'Inter molto apprezzato da Hansi Flick e anche da Deco, sta guadagnando terreno", aggiunge David Ibanez, giornalista di ElDesmarque.

Parla Lautaro Martinez

Lautaro Martinez

Sempre il portale spagnolo, però, considera improbabile che l'Inter si privi del suo capitano: "Lautaro Martínez sta per compiere 29 anni e ha un contratto con l'Inter fino al 2029, quindi anche da questo punto di vista il suo futuro è al sicuro. Il suo valore di mercato è di 85 milioni di euro, secondo Transfermarkt, e una sua partenza dall'Inter non sembra probabile, soprattutto a pochi giorni dall'inizio della Serie A"

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