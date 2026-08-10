Il Barcellona è alla ricerca di un centravanti dopo l'addio a parametro zero di Robert Lewandowski e Julian Alvarez è il primo nome sulla lista della dirigenza catalana. Ma dalla Spagna fanno anche il nome di Lautaro Martinez.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Julian Alvarez è il preferito del Barcellona ma l'attaccante ex Manchester City è tornato ad allenarsi con l'Atletico Madrid che non sembra propenso a trattare col Barça per il suo bomber, nonostante la volontà del calciatore sia quella di trasferirsi in Catalogna.

Getty Images

"Ma a Barcellona stanno anche iniziando a considerare che, se il 'caso Julián' rimarrà in sospeso la prossima settimana, dovranno attivare il piano B perché Flick vuole un attaccante. E lì, secondo quanto appreso da ElDesmarque, il nome di Lautaro Martínez, giocatore dell'Inter molto apprezzato da Hansi Flick e anche da Deco, sta guadagnando terreno", aggiunge David Ibanez, giornalista di ElDesmarque.

Sempre il portale spagnolo, però, considera improbabile che l'Inter si privi del suo capitano: "Lautaro Martínez sta per compiere 29 anni e ha un contratto con l'Inter fino al 2029, quindi anche da questo punto di vista il suo futuro è al sicuro. Il suo valore di mercato è di 85 milioni di euro, secondo Transfermarkt, e una sua partenza dall'Inter non sembra probabile, soprattutto a pochi giorni dall'inizio della Serie A"