I nerazzurri sono attivi su più fronti e cercano un nuovo innesto sulla corsia di destra

Alessandro De Felice
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

L'Inter continua a lavorare per rinforzare la fascia destra. I nerazzurri sono attivi su più fronti e cercano un nuovo innesto sulla corsia di destra.

Cristian Chivu è in attesa dell'erede di Denzel Dumfries, passato al Real Madrid. Dopo i tentativi andati a vuoto per Marco Palestra e Anan Khalaili, continua la ricerca di un laterale.

moussa diaby
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Secondo quanto riferisce Sky Sport, la pista che porta a Moussa Diaby dell’Al-Ittihad si complica. Al momento, infatti, non ci sono infatti le condizioni giuste per proseguire per l'esterno francese.

Torna in auge in casa nerazzurra il nome di Djed Spence, esterno del Tottenham e dell’Inghilterra. Il nazionale inglese può lasciare Londra per 30 milioni più 5 di bonus.

Spence e non solo. Inter al lavoro ancora sull'esterno destro dopo l'addio a Dumfries

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Resta in piedi l’ipotesi che porta a Nico Gonzalez, in uscita dalla Juventus e fuori dal progetto tecnico di Spalletti.

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