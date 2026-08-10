Torna di moda il nome di Djed Spence in casa Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha dato gli ultimi aggiornamenti
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Torna di moda il nome di Djed Spence in casa Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla posizione dei nerazzurri relativamente al laterale inglese del Tottenham:
"L’Inter rimane interessata a Djed Spence come terzino destro, come rivelato ieri sera. Dipende dalle condizioni dell’affare, poiché attualmente è considerato troppo costoso, ma l’Inter rimane attenta se il Tottenham aprirà le porte nelle prossime settimane".
🚨⚫️🔵 Inter remain keen on Djed Spence as right wing back, as revealed last night.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026
It depends on deal conditions as currently seen as too expensive but Inter remain attentive if Spurs open doors in the upcoming weeks.
🎥 From last night: https://t.co/nWnwSNLRDV pic.twitter.com/Ia9lKXnPPk
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