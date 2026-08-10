Torna di moda il nome di Djed Spence in casa Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha dato gli ultimi aggiornamenti

Marco Macca
Guarro e Pace Episodio 13

GUARRO e PACE EP13: Cosa pensa l'Inter di Bovio. Giù le mani da Stankovic, cedere questi 2

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Torna di moda il nome di Djed Spence in casa Inter. A confermarlo è Fabrizio Romano, che sul proprio profilo X ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito alla posizione dei nerazzurri relativamente al laterale inglese del Tottenham:

Spence

"L’Inter rimane interessata a Djed Spence come terzino destro, come rivelato ieri sera. Dipende dalle condizioni dell’affare, poiché attualmente è considerato troppo costoso, ma l’Inter rimane attenta se il Tottenham aprirà le porte nelle prossime settimane".

Spence

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