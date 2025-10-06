Jonathan David delude ancora e ormai a Torino si parla di un caso: ecco perché l'Inter lo ha mollato la scorsa estate

Alessandro Cosattini Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 20:12)

Jonathan David delude ancora e ormai a Torino si parla di un caso. L’attaccante, approdato alla Juventus a parametro zero, è fermo a 1 gol e 1 assist in 7 partite con la maglia bianconera.

L’Inter in estate si era davvero mossa per l’attaccante ex Lille, ma perché i nerazzurri non hanno affondato?

“Per Jonathan David, l’Inter è scappata quando hanno chiesto 10 milioni alla firma e 7 milioni di ingaggio più commissioni. Anche il Napoli lo ha scartato", ha svelato Alfredo Pedullà di Sportitalia durante la finestra di mercato.