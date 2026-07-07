In Colombia si parla del giocatore della Nazionale e del Galatasaray che sarebbe nel mirino dei due club italiani

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 luglio 2026 (modifica il 7 luglio 2026 | 15:02)

Una ricostruzione che porta fino in Colombia, passando per la Turchia. Davinson Sánchez è il nome che nelle scorse ore è stato accostato al Como e pure all'Inter. Del calciatore parla anche AS, versione colombiana. Il quotidiano sportivo parla del difensore del Galatasaray e della nazionale colombiana e parla delle voci secondo le quali avrebbe attirato l'interesse di diversi club di Serie A, che si stanno informando sulle sue condizioni contrattuali.

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Tra questi club, oltre al Como, che avrebbe presentato un'offerta di 20 mln però respinta del club turco, ci sarebbe anche l'Inter. Dopo qualche mese difficile al Tottenham, il calciatore si è ritrovato in Turchia ed è diventato un leader.

"Le sue eccezionali prestazioni ai Mondiali lo hanno messo nel mirino dei principali club europei, ma secondo la stampa turca il Galatasaray non lo lascerà andare facilmente. Il club si aspetta un'offerta superiore ai 20 milioni di euro. Il quotidiano Sabah ha riportato che l'Inter ha iniziato a informarsi sulla sua disponibilità e presenterà un'offerta dopo i Mondiali", spiega il quotidiano spagnolo.

"Con l'Inter che necessita di rinforzare la difesa - secondo AS - il giocatore potrebbe diventare uno degli obiettivi principali. Cordoba - commentatore colombiano ai Mondiali - è ex nerazzurro e notoriamente amico di Javier Zanetti, vice presidente del club nerazzurro. Fonti interne indicano che il club italiano è disposto a soddisfare le richieste economiche del Galatasaray".

Il Como avrebbe offerto venti mln, il club turco avrebbe rifiutato la proposta e anche se non si escludono rilanci per ora la trattativa del club lariano con il Galatasaray si è interrotta.

Il difensore trentenne, per ora, è concentrato sull’obiettivo di fare la storia con la Colombia e qualificarsi ai quarti di finale, traguardo raggiunto dalla nazionale soltanto a Brasile 2014. In questo Mondiale è stato protagonista nella maggior parte delle partite: contro il Portogallo è stato elogiato per i duelli aerei e per la qualità nell’impostazione dal basso. Ora arriva la Svizzera agli ottavi (si gioca stasera alle 22), una prova complicata per Davinson, che dovrà controllare il bomber Breel Embolo.

(Fonte: AS)