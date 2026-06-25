L'esterno offensivo classe 2006, reduce dai prestiti alla Juve Stabia e al Bari, è in attesa di conoscere il suo futuro

Reduce da una stagione divisa a metà tra Juve Stabia e Bari, Giacomo De Pieri è ora in attesa di conoscere il suo futuro. L'esterno offensivo di proprietà dell'Inter, classe 2006, è nel mirino di numerosi club, sia italiani che esteri.