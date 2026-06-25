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Inter, interesse dalla Serie B per De Pieri. Su di lui anche Feyenoord e Hajduk Spalato
L'esterno offensivo classe 2006, reduce dai prestiti alla Juve Stabia e al Bari, è in attesa di conoscere il suo futuro
Reduce da una stagione divisa a metà tra Juve Stabia e Bari, Giacomo De Pieri è ora in attesa di conoscere il suo futuro. L'esterno offensivo di proprietà dell'Inter, classe 2006, è nel mirino di numerosi club, sia italiani che esteri.
Secondo tuttomercatoweb.com, sul giocatore è piombato l'Ascoli, società intenzionata a costruire una squadra competiva per la Serie B dopo aver conquistato la promozione ai danni dell'Union Brescia. Per De Pieri, tuttavia, ci sono anche ipotesi prestigiose al di fuori dell'Italia: da una parte gli olandesi del Feyenoord, dall'altra i croati dell'Hajduk Spalato. Anche questa volta, in ogni caso, dovrebbe trattarsi di una cessione in prestito.
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