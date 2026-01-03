Nell'affare per Cancelo con l'Al Hilal rientrerà anche il prestito di uno dei due centrali. Con lo svizzero l'Inter si sente a posto in difesa

Andrea Della Sala Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 11:46)

"I numeri in campionato del centrale svizzero sono in qualche modo, e nel senso migliore della parola, spaventosi: 14 partite giocate fino a questo punto della stagione — ma solo perché è a disposizione di Chivu dalla terza giornata —, sempre titolare e sempre per 90 minuti in campo. Impatto immediato, fiducia istantanea. È il trattamento che si riserva ai campioni e, d’altronde, Akanji lo è. Il nuovo arrivo più anziano – e più titolato – della scorsa estate si è preso la difesa dell’Inter e ora il mercato di gennaio permetterà al 30enne di Wiesendangen (6 mila anime nel Canton Zurigo) di consolidare questo ruolo di guida della linea davanti a Sommer", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Come? La prospettiva è presto spiegata. Per sbloccare l’affaire-Cancelo in entrata, l’Inter può calare sul tavolo due carte con cui fare allo stesso modo scopa: Acerbi o De Vrij. Due centrali, due elementi della rosa che in campo si sono visti molto meno rispetto al collega di reparto arrivato appena quattro mesi fa. Entrambi hanno il contratto in scadenza e la loro storia all’Inter si sta avviando verso dei titoli di coda che potranno riempire gli schermi già in questo mese grazie all’assist saudita. All’Al-Hilal di Inzaghi serve un difensore e questo rinforzo dall’Inter sarà utile per facilitare ancora di più i dialoghi sull’asse Milano-Riad: in Arabia si colma il vuoto in difesa con una novità d’esperienza, in Viale della Liberazione si risparmieranno (non pochi) milioni per l’ingaggio del portoghese. Vincono tutti. Anche lo svizzero Akanji, puntuale nel riuscire a cucirsi ancora meglio addosso la maglia nerazzurra. Anche perché, con l’addio di uno tra Acerbi e De Vrij, l’Inter non ha intenzione di tornare sul mercato per comprare un altro difensore. Le alternative dietro non mancano, il gioco delle coppie è presto fatto: Akanji è la certezza al centro davanti a chi resterà tra l’azzurro e l’olandese, Darmian è il ricambio di Bisseck a destra, Carlos Augusto l’alter ego di Bastoni a sinistra".

"Il riscatto che serve per far diventare il suo cartellino tutto nerazzurro è di 15 milioni, un investimento che la società è pronta a fare senza riserve per blindare il nuovo leader della difesa. Una certezza. E un’altra che lo svizzero ha regalato in fase di presentazione è stata la motivazione che l’ha spinto a sposare il progetto Inter: «È la più grande squadra d’Italia e l’ha dimostrato. Per me scegliere questo club è stato davvero facile». Altrettanto semplice, adesso, sarà rimanerci a lungo", aggiunge Gazzetta.