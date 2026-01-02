Inter e Al Hilal sono al lavoro per finalizzare uno scambio che possa riportare Joao Cancelo a Milano. Lo conferma Gianluca Di Marzio: a fare il percorso inverso, invece, potrebbero essere de Vrij o Acerbi.
Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio”
Inter e Al Hilal sono al lavoro per finalizzare uno scambio che possa riportare Joao Cancelo a Milano. Lo conferma Gianluca Di Marzio
Ecco le parole del giornalista su X:
"Inter e Al Hilal lavorano all'idea di uno scambio per favorire il ritorno di Cancelo in nerazzurro. Sul tavolo i nomi di Acerbi e de Vrij. Parti in contatto in queste ore. Il Barcellona (destinazione gradita al giocatore) rimane sullo sfondo: Inter al lavoro anche per convincere il terzino".
