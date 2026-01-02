FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio”

calciomercato

Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio”

Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio” - immagine 1
Inter e Al Hilal sono al lavoro per finalizzare uno scambio che possa riportare Joao Cancelo a Milano. Lo conferma Gianluca Di Marzio
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Inter e Al Hilal sono al lavoro per finalizzare uno scambio che possa riportare Joao Cancelo a Milano. Lo conferma Gianluca Di Marzio: a fare il percorso inverso, invece, potrebbero essere de Vrij o Acerbi.

Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio”- immagine 2

Ecco le parole del giornalista su X:

Sky conferma: “Ore importanti per Cancelo: Inter e Al Hilal ragionano su questo scambio”- immagine 3

"Inter e Al Hilal lavorano all'idea di uno scambio per favorire il ritorno di Cancelo in nerazzurro. Sul tavolo i nomi di Acerbi e de Vrij. Parti in contatto in queste ore. Il Barcellona (destinazione gradita al giocatore) rimane sullo sfondo: Inter al lavoro anche per convincere il terzino".

Leggi anche
Sky – L’Inter vuole piazzare un gran colpo in estate e valuta seriamente questi 2...
ANSA – Inter, ecco le cifre per Cancelo fino a giugno. Contatti avviati anche per…

© RIPRODUZIONE RISERVATA