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fcinter1908 calciomercato mercato inter De Vrij, attese novità: entourage guarda all’estero. “Dovesse arrivare chiamata Inter…”
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De Vrij, attese novità: entourage guarda all’estero. “Dovesse arrivare chiamata Inter…”
Il difensore dell'Inter è in scadenza di contratto e si sta guardando in giro. Il club nerazzurro sta valutando se offrirgli il rinnovo di un anno
Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij è in scadenza di contratto e si sta guardando in giro. Ieri è arrivata la brutta notizia dell'esclusione dal Mondiale a causa dell'infortunio, ora il giocatore attende proposte. Il club nerazzurro sta valutando se offrirgli il rinnovo di un anno.
Come scrive il Corriere dello Sport, "De Vrij lavorerà quindi in questi giorni per smaltire il problema, attendendo anche novità sul suo futuro. L’entourage ha iniziato il giro d’orizzonti anche all’estero, ma non chiude la porta a un eventuale rinnovo di un anno con l’Inter: dovesse arrivare la chiamata del club nerazzurro, il ragazzo la prenderebbe sicuramente in considerazione".
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