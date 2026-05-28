Il difensore dell'Inter è in scadenza di contratto e si sta guardando in giro. Il club nerazzurro sta valutando se offrirgli il rinnovo di un anno

Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij è in scadenza di contratto e si sta guardando in giro. Ieri è arrivata la brutta notizia dell'esclusione dal Mondiale a causa dell'infortunio, ora il giocatore attende proposte. Il club nerazzurro sta valutando se offrirgli il rinnovo di un anno.