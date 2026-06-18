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De Vrij riflette sull’offerta Inter: “Alcune soluzioni estere lo stanno tentando non poco”
Dopo l'offerta di rinnovo per Mkhitaryan, l'Inter ha tentato la stessa mossa per Stefan De Vrij. Proposto all'olandese il rinnovo di un anno
Dopo l'offerta di rinnovo per Mkhitaryan, l'Inter ha tentato la stessa mossa per Stefan De Vrij. Proposto all'olandese il rinnovo di un anno, si aspetta la riposta del difensore.
Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter è anche in attesa di una risposta da Stefan De Vrij. L’olandese ancora sta riflettendo sul suo futuro; sul tavolo ha la proposta di rinnovo annuale, con riduzione d’ingaggio, dell’Inter ma anche altre soluzioni estere che lo stanno tentando. E non poco".
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