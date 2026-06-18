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De Vrij riflette sull’offerta Inter: “Alcune soluzioni estere lo stanno tentando non poco”

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Dopo l'offerta di rinnovo per Mkhitaryan, l'Inter ha tentato la stessa mossa per Stefan De Vrij. Proposto all'olandese il rinnovo di un anno
Andrea Della Sala Redattore 

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Dopo l'offerta di rinnovo per Mkhitaryan, l'Inter ha tentato la stessa mossa per Stefan De Vrij. Proposto all'olandese il rinnovo di un anno, si aspetta la riposta del difensore.

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Come scrive La Gazzetta dello Sport, "L’Inter è anche in attesa di una risposta da Stefan De Vrij. L’olandese ancora sta riflettendo sul suo futuro; sul tavolo ha la proposta di rinnovo annuale, con riduzione d’ingaggio, dell’Inter ma anche altre soluzioni estere che lo stanno tentando. E non poco".

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