Il difensore olandese è in scadenza, e dovrà ora valutare se rimanere in nerazzurro o se cambiare aria dopo 8 stagioni

Tra i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Inter c'è anche Stefan de Vrij . Il difensore olandese, classe '92, in questa stagione ha collezionato solamente 17 presenze complessive con la maglia nerazzurra, e dovrà ora valutare se rimanere a Milano o se cambiare aria dopo 8 stagioni.

Nel frattempo la dirigenza interista avrebbe già fatto la sua mossa: secondo Fabrizio Romano, da viale della Liberazione sarebbe arrivata una proposta di rinnovo, un contratto di breve durata per convincerlo a restare alla corte di Chivu. La decisione è ora nelle mani dell'olandese, che ha già ricevuto altre proposte da club europei.