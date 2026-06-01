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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, offerto contratto a de Vrij. A lui la decisione, non mancano proposte”
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Romano: “Inter, offerto contratto a de Vrij. A lui la decisione, non mancano proposte”
Il difensore olandese è in scadenza, e dovrà ora valutare se rimanere in nerazzurro o se cambiare aria dopo 8 stagioni
Tra i giocatori in scadenza di contratto il 30 giugno con l'Inter c'è anche Stefan de Vrij. Il difensore olandese, classe '92, in questa stagione ha collezionato solamente 17 presenze complessive con la maglia nerazzurra, e dovrà ora valutare se rimanere a Milano o se cambiare aria dopo 8 stagioni.
Nel frattempo la dirigenza interista avrebbe già fatto la sua mossa: secondo Fabrizio Romano, da viale della Liberazione sarebbe arrivata una proposta di rinnovo, un contratto di breve durata per convincerlo a restare alla corte di Chivu. La decisione è ora nelle mani dell'olandese, che ha già ricevuto altre proposte da club europei.
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