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Deco, direttore sportivo del Barcellona, intervistato da Sportitalia, ha raccontato così l'interesse in estate per Lautaro Martinez, rimasto poi all'Inter: "In primo luogo, Lautaro è un idolo dell'Inter e noi abbiamo molto rispetto per questo. Penso che sia un giocatore fantastico, un giocatore spettacolare, un'icona, una leggenda dell'Inter, il capitano.

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E per rispetto al giocatore, per rispetto al club, nel momento in cui il club ci ha detto che non era disponibile, non abbiamo provato, non abbiamo parlato più. Cerchiamo di fare le cose in modo corretto, molto chiaro. A volte la speculazione e la prensa, perché è un lavoro, e inoltre i club sono più trascendenti in questo.

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Ma è vero che in un momento noi, di quelli che cercavamo, di quelli che credevamo fossero giocatori per il Barça, Lautaro era uno di essi, ma nel momento in cui il mio presidente ha parlato con i presidenti dell'Inter e ha detto che non era disponibile, e per rispetto non abbiamo mai parlato più, non abbiamo mai avuto contatto con il giocatore o con il suo agente, ma è vero che era un giocatore che ci piaceva e che ci piace, e a me personalmente mi piace".