GUARRO e PACE Ep6: I paletti di Oaktree e le 3 mosse che l'Inter non voleva fare

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Come riportato anche da FCINTER1908.IT, tra i progetti di Oaktree c'è anche quello di acquistare una squadra estera per aiutare a far emergere il talento dei ragazzi e poter contrattualizzare più giocatori, sui quali mantenere un controllo per un periodo di tempo maggiore creando un'importante sinergia tra il club in questione e l'Inter.

Intervenuto sul suo canale Youtube, Tancredi Palmeri ha parlato proprio di questo argomento, sottolineando come Oaktree sia vicina a prendere la decisione finale raccontando però una novità, rispetto a quanto trapelato inizialmente:

"Nei giorni di Real Madrid-Inter avevamo parlato dell'interesse dell'Inter di comprare una seconda squadra in un campionato estero. In quel momento si parlava di una squadra di Serie B spagnola, portoghese o belga. In questo momento il dossier è in mano non solo alla dirigenza ma anche Oaktree e si è vicini ad una decisione e le due possibilità sarebbero una squadra portoghese e una squadra belga.

Ma attenzione, si tratta di una squadra di Serie A portoghese o una squadra di Serie A belga al punto che la notizia dell'acquisto dell'Estrela Amadora da parte del Bayern, non in maniera diretta ma attraverso lo sponsor tecnico storico e il contributo di ex giocatori come Muller, potrebbe aver messo il pepe sulla coda dell'Inter verso il campionato portoghese anche perché rimangono poche altre opzioni acquistabili. Quindi la short-list è tra una squadra portoghese e una squadra belga, entrambe di Serie A"