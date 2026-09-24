Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui Intervenuto negli studi di QSVS, Giovanni Capuano, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza con l'Inter a giugno 2027: "Se l'Inter gli offre 4 milioni di bonus, credo che la distanza sia enorme: anche sulla durata. Se tu perdi Calhanoglu, cominci a smontare il primo dei 4-5 pilastri di questo ciclo: ti assumi un rischio.

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Il paragone con Pirlo è perfetto, è un acceleratore di risoluzione di problemi: arriva e te li fa funzionare. Se io fossi l'Inter ci penserei dieci volte: poi è chiaro che se la distanza è io ti offro 4 e tu mi chiedi 7,5 è un po' complessa la trattativa. Se è più ragionevole la forchetta, io fossi nell'Inter ci penserei dieci volte".