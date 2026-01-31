FC Inter 1908
Frattesi via, Nottingham aspetta ultimo ok Inter: prima di darlo il club vuole…

Il centrocampista dell'Inter cerca più spazio per non perdere la Nazionale e diverse pretendenti hanno bussato alla porta nerazzurra per lui
Marco Astori
Il nome di Davide Frattesi è tornato a movimentare il mercato: il centrocampista dell'Inter cerca più spazio per non perdere la Nazionale e diverse pretendenti hanno bussato alla porta nerazzurra per lui.

Secondo Tuttosport, "l’Atletico Madrid ci sta ragionando (ma non è la prima scelta), la Lazio ha fatto una proposta in prestito con diritto da 25 milioni respinta dall’Inter, mentre il Nottingham ha fatto sapere di essere disponibile a un prestito oneroso con diritto di riscatto vicino ai 35 milioni.

L’Inter ha aperto alla possibilità dell’addio - anche se la condizione necessaria è trovare prima un sostituto: in questo senso, contatti proprio con il Liverpool per Curtis Jones -, la palla è nelle mani di Frattesi che avrebbe preferito partire a titolo definitivo. Gli inglesi però hanno fretta e aspettano una risposta per oggi". Come conferma Matteo Moretto: "Il Nottingham è in attesa dell'ultimo ok dell'Inter sul viaggio di Frattesi: manca solamente il via libera del club nerazzurro, che prima vorrebbe definire il sostituto e poi dare il via libera finale".

