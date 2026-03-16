Non solo Guglielmo Vicario, ci sono altri due nomi caldi per la porta dell’Inter secondo Gianluca Di Marzio. Ecco le parole del giornalista a Sky Sport in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Di Marzio: “Dopo Sommer, non solo Vicario: altri 2 nomi”. E Zenga tra questi sceglie…
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Inter, Di Marzio: “Dopo Sommer, non solo Vicario: altri 2 nomi”. E Zenga tra questi sceglie…
Non solo Guglielmo Vicario, ci sono altri due nomi caldi per la porta dell’Inter secondo Gianluca Di Marzio. Ecco chi sceglie Zenga
“Per la sostituzione di Sommer dico tre nomi: Vicario, Dibu Martinez e Carnesecchi”, ha detto il giornalista.
Interviene l’ex portiere Walter Zenga in studio: “Io resto sempre per gli italiani, c’è ampia scelta. Vicario e Carnesecchi tutti e due bravissimi, Vicario è un mio figlioccio, l’ho fatto giocare io a Venezia perché lo meritava. Carnesecchi è già in una squadra di alto livello come l’Atalanta e infatti giocano in Europa”.
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