“Per la sostituzione di Sommer dico tre nomi: Vicario, Dibu Martinez e Carnesecchi” , ha detto il giornalista.

Interviene l’ex portiere Walter Zenga in studio: “Io resto sempre per gli italiani, c’è ampia scelta. Vicario e Carnesecchi tutti e due bravissimi, Vicario è un mio figlioccio, l’ho fatto giocare io a Venezia perché lo meritava. Carnesecchi è già in una squadra di alto livello come l’Atalanta e infatti giocano in Europa”.