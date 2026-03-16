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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Di Marzio: “Dopo Sommer, non solo Vicario: altri 2 nomi”. E Zenga tra questi sceglie…

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Inter, Di Marzio: “Dopo Sommer, non solo Vicario: altri 2 nomi”. E Zenga tra questi sceglie…

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Non solo Guglielmo Vicario, ci sono altri due nomi caldi per la porta dell’Inter secondo Gianluca Di Marzio. Ecco chi sceglie Zenga
Alessandro Cosattini Redattore 

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Non solo Guglielmo Vicario, ci sono altri due nomi caldi per la porta dell’Inter secondo Gianluca Di Marzio. Ecco le parole del giornalista a Sky Sport in vista della prossima finestra estiva di calciomercato.

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“Per la sostituzione di Sommer dico tre nomi: Vicario, Dibu Martinez e Carnesecchi”, ha detto il giornalista.

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Interviene l’ex portiere Walter Zenga in studio: “Io resto sempre per gli italiani, c’è ampia scelta. Vicario e Carnesecchi tutti e due bravissimi, Vicario è un mio figlioccio, l’ho fatto giocare io a Venezia perché lo meritava. Carnesecchi è già in una squadra di alto livello come l’Atalanta e infatti giocano in Europa”.

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