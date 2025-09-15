FCIN1908 / Inter, si studiano già portieri per la prossima stagione: ecco chi c’è tra i preferiti

FC Inter 1908
calciomercato

L'Inter sta valutando diversi profili per la porta in vista della prossima stagione: il contratto di Sommer scade a giugno 2026
Yann Sommer è finito nel mirino della critica per la prestazione non sufficiente contro la Juventus. Il portiere svizzero è stato protagonista in negativo e il suo errore grave sul tentativo di Adzic ha permesso alla Juventus di completare la rimonta e di vincere il derby d'Italia.

Sommer ha un contratto in  scadenza nel 2026 e non sembrano esserci segnali per un rinnovo, tanto che la sua parentesi all'Inter potrebbe e dovrebbe chiudersi a giugno 2026.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908.it, l'Inter sta già monitorando alcuni portieri per la prossima stagione, in attesa poi di capire se Chivu darà più chance a Josep Martinez, prelevato un anno fa dal Genoa e praticamente mai impiegato da Inzaghi.

